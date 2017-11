Henk de Jong spreekt van 'dik terechte overwinning'

DOETINCHEM - De Graafschaptrainer Henk de Jong was tevreden met de 4-0 overwinning van zijn ploeg tegen Eindhoven, Bij rust was het nog 1-0, maar uiteindelijk ging het snel naar 4-0 in de tweede helft. Mede vanwege een rode kaart bij de tegenstander.

Het eerste halfuur was De Graafschap wel beter, maar kreeg ook Eindhoven kansen. "Het had wel 5-2 kunnen staan bij rust. We waren slordig, we stonden wat moeizaam op het veld." Toch vond De Jong dat zijn ploeg terecht heeft gewonnen. "Het was een dik terechte overwinning" Ook man of the match Daryl van Mieghem vond de eerste helft moeizaam. “Als je 4-0 wint is het een heerlijke avond, maar de eerste helft kwamen er voetballend moeilijk doorheen.” Van Mieghem brak zelf de ban door een vrije trap binnen te schieten. In de tweede helft kamen daar nog goals van Nieuwpoort, Van den Hurk en Receveur.

'Met je broer in het centrum spelen is hartstikke leuk'

Aanvoerder en uitblinker Sven Nieuwpoort vond de eerste helft ook niet geweldig, maar had toch een heerlijk gevoel na de wedstrijd. "Een goal, een assist en de nul gehouden. Dan heb ik een mooie avond." Mart Lieder, de topscorer van FC Eindhoven werd uitgeschakeld door de gebroeders Nieuwpoort, die samen het centrale duo vormden, en werd dan ook gewisseld. "Dat doe ik niet alleen, mijn broer Lars en ik doen dat samen met de andere spelers." Over hoe het is om zijn broer in het centrum van de verdediging te spelen is hij helder: "dat is hartstikke leuk. We kennen elkaar door en door, dus dat is fijn."

'Ars is een toekomstig trainer'

Na afloop had trainer Henk de Jong ook nog warme woorden voor Sjoerd Ars. De ervaren spits was gepasseerd ten faveure van Anthony van den Hurk die een penbalty benutte. Twintig minuten voor tijd viel Ars in, De Jong had hem van harte een goal gegund "Hij stond er natuurlijk naast, maar dat pakt hij zo geweldig op. Er schuilt echt een toekomstig trainer in hem. Hij helpt ons zo met zoveel dingen. Maar ik had graag gezien dat hij er eentje ingeprikt had."

Maandag staat de uitwedstrijd tegen Den Bosch alweer op het programma. De Jong hoopt op veel steun van de fans "Ik hoop dat ze weer massaal komen. Wij hebben ons plannetje al klaar en als we dat goed uitvoeren dan moet het goed komen."

