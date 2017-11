Beuningen op zoek naar burgemeester

BEUNINGEN - Carol van Eert, burgemeester van de gemeente Beuningen, vertrekt volgend jaar naar de gemeente Rheden om daar burgemeester te worden. Er moet dus een nieuwe burgemeester komen. In de tussentijd wil de gemeenteraad een waarnemend burgemeester, geen loco-burgemeester.

'We kunnen ervoor kiezen om de loco-burgemeester de leiding te laten nemen totdat er een nieuwe burgemeester is', vertelt Henk Plaizier, fractievoorzitter van de VVD Beuningen, tegen RN7.

'De huidige loco-burgemeester (Piet de Klein, red.) is lijsttrekker voor zijn eigen partij en kan zich daarom niet onpartijdig opstellen. Daarom moet er een waarnemend burgemeester komen.'

Leerperiode of ervaring?

Wie dat moet zijn is nog onduidelijk. 'We kunnen kiezen voor iemand zonder ervaring als burgemeester die dit ziet als mooie leerperiode. We kunnen ook kiezen voor iemand met ervaring als burgemeester. De voorkeur gaat uit naar het laatste', aldus Plaizier.

Volgens de VVD'er heeft de gemeenteraad nog niemand op het oog voor de functie. Plaizier: 'Uiteindelijk gaat de commissaris van de koning daarover.'