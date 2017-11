NEC-aanvoerder Dijkstra wil nog aan de schaal denken

NIJMEGEN - Als het seizoen zich zo verder ontwikkelt, staat Mart Dijkstra`later dit seizoen met de kampioensschaal in zijn handen.

Maar daar wil de aanvoerder van NEC nog niks van weten. "Nee joh, hou op. Dat is veel te vroeg."

"Er zijn legio voorbeelden dat teams nummer één stonden en uiteindelijk met lege handen. Ik begrijp de supporters heel goed en ik hoop dat zij begrijpen dat wij nog niet hosannah gaan roepen en gekke dingen gaan doen."

"Er zijn nog dingen voor verbetering vatbaar en daar moeten we op focussen. Op dagen als deze telt de overwinning als enige. Tegen een directe concurrent is dat lekker, dan zet je die nog verder op achterstand. We hebben liever dat het 2-0 of 3-0 wordt in plaats van achter komen met 0-1. Er gebeurde wel iets na dat doelpunt, er sloeg wel iets om. Daar ben ik wel blij mee, maar we moeten wel kijken hoe we dat op gaan lossen."