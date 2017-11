De Graafschap wint met 4-0 tegen tien Eindhovenaren

90+2 Het is afgelopen hier. Een eclatante overwinning. Daryl van Mieghem Man of the Match, aldus de fans. Ze hebben er verstand van.

89' Den Bosch en Fortuna maken gelijk. Maar Telstar wordt sowieso gepasseerd op de ranglijst door De Graafschap. De Witte Leeuwen staan met 6-0 achter.

83' Receveur maakt ook nog 4-0 na een schitterende steekpass van Sven Nieuwpoort.

81' Zojuist is smaakmaker Van Mieghem gewisseld voor Elvio van Overbeek. De Graafschap is dus uitgewisseld.

80' Overigens staan Fortuna, Telstar en Den Bosch op achterstand. Dus het lijkt erop dat De Graafschap goede zaken gaat doen.

77' Hoogstandjes nu van Receveur en Tutuarima op plaatsen waar het kan. Maar een goal levert het niet op.

75' Sjoerd Ars loert op een momentje om eruit te komen.

75' Van Mieghem krijgt nog maar weer eens een kans, maar stuit op Swinkels. Niet veel later wordt zijn voorzet net weggetikt voor Ars er bij kan. Receveur is nu in de ploeg gekomen voor El Jebli.

70' Daar is Sjoerd Ars, hij vervangt, onder luid applaus, Anthony van den Hurk.

68' Kortstam zit er kort op bij Van den Hurk.

66' De broers Nieuwpoort hoeven niet meer in de slag met Mart Lieder, hij gaat naar de kant voor Van Vaerenbergh.

61' Doriano Kortstam komt bij Eindhoven in de ploeg voor Van den Boomen. Kortstam speelde vorig jaar nog voor het Groesbeekse Achilles '29. Hij moet nu zorgen dat Eindhoven niet overlopen wordt.

57' Van den Hurk benut de strafschop feilloos en juicht gewoon tegen zijn oude club.

54' Penalty nu voor De Graafschap en rood voor Hervé Matthys van FC Eindhoven.

51' 2-0, Sven Nieuwpoort kopt kiezelhard binnen. De corner kwam van de voet van Van Mieghem, die een hoofdrol opeist voor zichzelf vandaag.

47' Er wordt geknokt voor elke bal.

46' Geen wissels bij beide ploegen. De bal rolt weer!

RUST

41' Meteen na schot Van de Velde twee enorme kansen voor De Graafschap, Diemers wordt gestuit door keeper Swinkels en Van den Hurk kopt over.

40' Bijna 1-1, Kabangu loopt door de defensie van De Graafschap en bedient Van de Velde. Maar zijn schot wordt door Bednarek over getikt.

39' Serie corners nu voor de ploeg van trainer Henk de Jong. De Doetinchemmers willen nog voor rust de beslissende 2-0 maken. Kopbal Serrarens gaat naast.

33' Van Mieghem krult een vrije trap fraai in de verre hoek en zorgt voor de 1-0!

30' Bednarek schiet de bal zomaar tegen Van Landschoot aan, maar die kan niet profiteren. De keeper komt met de schrik vrij. De conclusie van het eerste halfuur: De Graafschap is gevaarlijker, maar scoort niet en Eindhoven is gevaarlijk in de omschakeling.

25' De storm van De Graafschap is een beetje gaan liggen, maar Eindhoven kan daar niet van profiteren. Bednarek heeft nog weinig hoeven doen.

19' Twee corners van De Graafschap zijn dreigend, maar leveren geen goal op. Eindhoven gevaarlijk in de counter, maar El Jebli verovert de bal met een werkelijk sublieme tackle en krijgt een open doekje van de fans.

15' De slag met de topscorer van Jupiler League, Mart Lieder, wordt vooralsnog gewonnen door de gebroeders Nieuwpoort.

9' Van Mieghem start sterk, hij is een plaag voor de Eindhovense defensie. Het resulteert nog niet in een doelpunt. De Graafschap is wel dreigender.

7' Na wat onhandig wegwerken van Tutuarima komt de bal voor de voeten van Eindhoven-aanvoerder Van den Boomen, maar zijn schot gaat naast.

5' De Graafschap was even dreigend door op rechts via Van Mieghem. Maar zijn voorzet bereikt geen medespeler. Ook Van den Hurk was dreigend, maar de spits schoot naast.

19.59 Het gaat beginnen hier, de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Blank.

19.50 Nog even op de foto en dan aan de slag. Nog tien minuten!

19.45 Het wordt steeds drukker, maar er kunnen nog mensen bij.

19.42 Straalman en Van den Hurk, de nieuwelingen in de basis. Van den Hurk speelt tegen zijn vorige club.

19.30 Beide ploegen inmiddels op het veld, de ballen zijn in beweging gezet. Helemaal rechts de kleine Schoop, die voor het eerst bij de selectie zit.

19.20 De ballen liggen met smart te wachten op de spelers.

19.07 Nieuweling Rannick Schoop zit op de bank vanavond. Hij draagt rugnummer 44.

19.00 De opstellingen. De Graafschap zoals verwacht zonder de gepasseerde Ars en de geblesseerde Abena.