Kimberley Bos wordt 16e in Canada Foto: Archief Omroep Gelderland

WHISTLER - Voor skeletonster Kimberley Bos uit Ede is deelname aan de Olympische Spelen in Pyeongchang nog allerminst zeker. Tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Whistler eindigde ze als zestiende.

Eerder werd ze in Amerika tiende (Park City) en twaalfde (Lake Placid). De beste twaalf skeletonsters in de eindstand van de wereldbeker kwalificeren zich voor de Winterspelen in Zuid-Korea. Bos (24) staat precies twaalfde, maar moet die plek delen met een tegenstandster uit Letland. De vierde wereldbeker is over twee weken in het Duitse Winterberg. Daarna volgen nog ontmoetingen in Igls (Oostenrijk), Altenberg (Duitsland), Sankt Moritz (Zwitserland) en Königssee (Duitsland). Zie ook: A-status voor Kimberley Bos Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl