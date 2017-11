LOENEN - 'Het is moeilijk ondernemen in Loenen', zegt ondernemer Jeroen Berends van Groenshop Loenen. Berends startte twee jaar geleden met een tuincentrum aan de rand van het dorp, maar is nu genoodzaakt zijn zaak alweer te sluiten. Reden: er komen te weinig klanten.

Volgens Berends is hij zeker niet de enige ondernemer in het dorp die vanwege het uitblijven van klanten zijn zaak moet stoppen. Een dierenspeciaalzaak houdt tot begin december opheffingsuitverkoop. Eerder sloten ook al een drogisterij en een kledingwinkel. Volgens Berends doen veel Loenenaren boodschappen in het naastliggende dorp Eerbeek.

Winkelen in Eerbeek

Een rondvraag op straat in Loenen bevestigt Berends zijn verhaal. Een mevrouw die snel een kleine boodschap doet bij de lokale supermarkt vertelt dat ze eigenlijk altijd naar Eerbeek gaat voor al haar inkopen. 'De prijzen in Loenen liggen ook veel hoger, omdat het een toeristisch dorp is. Veel winkels zijn ook gericht op toeristen. Voor grotere inkopen ga ik ook naar Apeldoorn.'

'In Eerbeek zitten drie supermarkten, een Action en veel andere handige winkels. Tja, dan is de keus snel gemaakt om toch even een paar kilometer te rijden', vertelt een Loenenaar die zijn hond uitlaat.

Ondernemersvereniging: het is hier prima ondernemen

De Loenense ondernemersvereniging herkent het verhaal van ondernemer Berends niet. 'Het is hier prima ondernemen, mits je op de goede locatie zit, zegt voorzitter Robert Bonder. Hij is ook eigenaar van de enige supermarkt in het dorp, de Spar. 'Er zit hier ook een bloemenzaak in de hoofdstraat en die doet het prima. En recent is er een pizzeria bijgekomen. Volgens Bonder zit de Groenshop niet op een zichtbare locatie, waardoor het veel moeilijker is om genoeg klanten te trekken.

Jeroen Berends erkent dat zijn tuincentrum inderdaad niet goed zichtbaar is. 'Ik had door middel van samenwerking met andere ondernemers gehoopt om de zichtbaarheid van mijn winkel te vergroten, maar daar werd geen enkel gehoor aan gegeven. Ook andere samenwerkingen kwamen helaas niet van de grond.'

Bewustwording

De hele maand december en januari houdt Berends opheffingsuitverkoop. Met het delen van zijn verhaal hoopt hij de Loenense consument, maar ook andere ondernemers, bewust te maken van de situatie in Loenen en wellicht het tij te keren.