Video: Wijkhelden schonen Wezep op

WEZEP - De eerste Wezepse wijkhelden liepen vrijdag met wethouder Harm Westerbroek door hun wijk. Ze zijn daar afval gaan prikken om zo hun buurt netjes te houden.

Een Wijkheld draagt zijn of haar steentje bij aan een schone en positieve samenleving. Want wijkhelden houden samen hun buurt schoon! Wijkhelden zijn jongens en meisjes onder begeleiding van een volwassene en volwassenen alleen of in groepjes. Ze lopen regelmatig een schoonmaakronde door de buurt en ruimen dan het zwerfafval op. Dat ziet er beter uit en er wordt minder nieuw afval op straat en in het groen weggegooid.

Het werk als Wijkheld maakt jongens en meisjes al op jonge leeftijd bewust van de gevolgen van zwerfafval. Bovendien leren ze hoe het is om actief en betrokken bij de samenleving te zijn. Ze kunnen er ook nog €2,50 zakgeld mee verdienen. Voor volwassenen is het een eenvoudige manier om een waardevolle en direct zichtbare bijdrage te leveren aan een schone en leefbare buurt.

“De Wezepse groep Wijkhelden is nog maar net begonnen. We zijn erg blij met hun inzet. Daarom liep ik op 24 november graag een ronde met ze mee. Ik vind dit een mooie kans om deze kinderen in het zonnetje te zetten.” aldus wethouder Harm Westerbroek.