Brandweer rukt uit naar trein voor rook op het spoor Foto: ANP

VORDEN - Brandweereenheden uit Ruurlo, Vorden en Zutphen zijn vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een passagierstrein. Ter hoogte van spoorovergang Kostedeweg in Vorden zou de trein in brand staan.

De opgeroepen vrijwilligers konden na de massale uitruk vrijwel direct rechtsomkeert maken. 'Er was alleen wat rookontwikkeling in de technische ruimte van de trein', aldus de brandweer. Inzet was daarom niet nodig. Maar het treinverkeer lag stil. Iets over 20:00 uur werd het treinverkeer weer hervat. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl