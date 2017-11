Fraser kiest voor Mount in 'cruciaal duel'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser kan niet langer meer om Mason Mount heen. De coach zei het niet met letterlijke woorden, maar het lijkt zo goed als zeker dat de jonge Engelsman zondag in de basis staat tegen ADO.

'Mason dwingt het behoorlijk af. Ik heb ook al aan anderen aangegeven dat de concurrentie steeds heviger wordt. Hij klaagt niet als hij op de bank zit, maar dat komt ook door zijn ouders.

Zijn vader zegt bijvoorbeeld: speel je niet? Dan moet je maar harder werken. Dat vormt hem ook. En als hij niet speelt is hij gepikeerd en negeert hij je ook, maar op de training gaat hij voluit en gister in de wedstrijd liet hij het ook zien.'

Buiten Mount om, zal ook Lassana Faye waarschijnlijk weer gewoon spelen. Ondanks het feit dat Büttner ook beschikbaar is voor de linksbackpositie. 'Van Lassana Faye weten we al langer dat hij het aan gaat kunnen. Maar ook Julian Lelieeld heeft het laten zien dat hij er kan staan als het nodig is.'

ADO cruciaal

Fraser noemt de wedstrijd tegen ADO zondag een cruciale wedstrijd. 'Zeker door de uitslag in Groningen. Als we nu geen goed resultaat halen zakken we naar de tweede wachtkamer, we zitten nu al in de wachtkamer namelijk. Het is wel zo dat ploegen die Europees voetballen het nu wat moeilijker hebben, ik wil geen excuses zoeken. Maar Lazio en Nice hebben het ook behoorlijk moeilijk en wij kunnen ook niet zomaar even twee ploegen opstellen die gelijkwaardig zijn aan elkaar. Puntverlies kan dus voorkomen, maar niet dit weekend. We moeten de aansluiting houden bovenin.'