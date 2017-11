Auto rijdt tegen boom; A50 weer open

VAASSEN - Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn is vrijdagavond een auto tegen een boom gereden. Daardoor stond er een file van ruim zes kilometer. De vertraging was op het hoogtepunt van de file ruim een uur.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend, er is wel ongevalsonderzoek verricht. Eén rijstrook werd afgesloten. Het verkeer vanuit Zwolle werd omgeleid via Amersfoort (A28 en A1).

De weg ging rond 20:15 uur weer helemaal open.