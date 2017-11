Glastuinders: Laat arbeidsmigranten op ons terrein wonen

'Schreeuwen, dronkenschap, geweld en vernieling' zijn volgens Nico van Wijk, PvdA fractievoorzitter in de gemeente Zaltbommel, aan de orde van de dag. Ook bewoners deden eerder hun beklag. 'Soms staan er twaalf stapelbedden in een woonhuis waar eigenlijk maar maximaal zes mensen in kunnen wonen', zei een buurvrouw van een migrantenpand in Hedel.

De tuinders willen die problemen graag oplossen. 'Ik ga geen incidenten ontkennen', zegt Henk Kolbach, voorzitter van LTO Glaskracht, namens de tuinders. Hij wil dat de migranten op het terrein van de bedrijven kunnen gaan wonen. 'Laat bedrijven de mensen huisvesten, dan is er ook toezicht en controle. We zijn hier al sinds 2000 mee bezig, maar het is nog steeds verboden in de gemeente Zaltbommel.'

Uitbuiting voorkomen

Het verbod geldt om te voorkomen dat de werknemers worden uitgebuit en compleet afhankelijk worden gemaakt van hun werkgever. De PvdA kan zich ondanks dat toch vinden in het idee, maar zegt scherpe normen te willen stellen. 'Ook Poolse arbeiders moeten goed gehuisvest worden.'

'Voor de glastuinders in het gebied werken 1000 tot 2000 arbeidsmigranten', aldus Kolbach in het programma de Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Nederlanders hebben geen interesse in dit werk, er werken eigenlijk zo goed als geen Nederlanders meer bij de bedrijven.'

