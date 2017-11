NUNSPEET - De politie heeft vrijdag meerdere voertuigen gecontroleerd rondom de gemeente Nunspeet.

Er werden meerdere bekeuringen uitgeschreven, waaronder één voor het rijden zonder autoverzekering. Op last van de Belastingdienst is er een personenauto in beslag genomen.Tevens hebben de agenten geholpen bij een aanhouding van een persoon in een gestolen auto, meldt wijkagent Johan Bouma op Twitter.

In totaal is er voor 1400 euro aan boetes geïnd.