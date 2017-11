Deel dit artikel:











Is dat de wijkagent? Nee, maar hij lijkt er wel sprekend op Foto: Facebookpagina Politie Zutphen

ZUTPHEN - De politie in Zutphen heeft een bijzondere manier gevonden om het aantal fietsers in de binnenstad overdag terug te dringen. Er is een pop gemaakt die als twee druppels water op een wijkagent lijkt. Volgens de politie is de pop een groot succes.

'Ik stond vorig jaar met een aantal winkeliers te praten. Toen een paar fietsers langsreden, schrokken ze en stapten af. Zo is het idee ontstaan', vertelt wijkagent Hans de Bode, op wie de pop is gebaseerd. De binnenstad is op werkdagen tussen 10.30 en 18.00 uur verboden terrein voor fietsers. Op vrijdag zelfs tot 21.00 uur. Als een fietser gepakt wordt, krijgt deze een bekeuring van 55 euro. Doorn in het oog Toch houden veel fietsers zich niet aan de regels, en dat is veel Zutphense winkeliers een doorn in het oog. Daarom hebben zij - en de gemeente - zich aangesloten bij het plan van de politie. Begin dit jaar is de pop voor het eerst buitengezet. Met succes. 'Het is niet zo dat fietsers alleen vanwege de pop afstappen, maar er gaat wel een schrikeffect vanuit. Daarom is er denk ik ook nooit iets gebeurd met de pop. En we controleren natuurlijk nog gewoon.' Populair op Facebook Een foto van de pop verscheen donderdag op de populaire Facebookpagina 'Je bent een Zutphenees als'. Daarom besloot de politie Zutphen vrijdag ook het bericht met de foto op Facebook te publiceren. Steeds op andere plek Dit bericht werd al snel massaal gedeeld. Maar is de politie nu niet bang dat het effect verdwijnt? 'Absoluut niet. We blijven sowieso gewoon controleren. Om onberekenbaar te zijn, staat de pop sowieso steeds op andere tijden buiten. En we denken erover na om hem zo nu en dan ook buiten het centrum neer te zetten.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl