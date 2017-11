Mishandeld stel snapt er niks van: 'Ze riepen homo en flikker'

ARNHEM - Homostel Ronnie en Jasper Vernes-Sewratan begrijpt niet dat hun belagers alleen worden vervolgd voor openlijke geweldpleging en niet voor homohaat. 'Ze riepen homo en flikker, dat hebben we toen ook verklaard', zegt Jasper.

'Deze vrijdag verliep 'kut', zo vertelt hij tegen Omroep Gelderland. 'Ronnie werd vanochtend gebeld door SBS met de vraag wat onze reactie was, maar we wisten van niks', zegt Jasper. Alle informatie die de twee krijgen komt via de media. En daar balen ze van. 'We krijgen niet eens contact met het Openbaar Ministerie.'

De Arnhemmers liepen begin april over de Nelson Mandelabrug toen een woordenwisseling met een groep jongens uitliep op een vechtpartij. Ronnie verloor vijf tanden.

Volgens Jasper logen de woorden van de jongens op de bewuste avond er niet om. 'Zie riepen homo en flikker. Dan kun je niet zeggen dat het niet om homohaat gaat. Deze jongens hebben vanaf het begin af aan gelogen.'

'Homofobe karakter van de laffe daad'

Ook de advocaat van het stel, die vandaag meerdere malen contact zocht met het OM, is het absoluut niet met de dagvaarding eens. 'Het homofobe karakter van de laffe daad kreeg veel aandacht en leidde tot een actie tegen homofobie en geweld', zegt deze.

Op 19 december wordt de zaak voor het eerst behandeld, maar niet inhoudelijk. De verdachten Marciano H. (17), Yazid L. (16), Emre P. (16) en Nassreddine N. (14) verschijnen voor de rechter in een regiezitting. Dat moet omdat anders de tijd verstrijkt dat ze in hechtenis mogen zitten zonder voor de rechtbank te zijn verschenen.

