NEC op weg naar de titel na zege op Jong Ajax

94e: Het is gedaan. Heel goed is het bijna nooit bij NEC, maar weer een overwinning. En na rust was het ook een topper waardig.



90e: Nog vier minuten extra tijd. En Groeneveld beslist het duel bijna definitief, maar Lamprou grijpt goed in.

87e: Trainer Adrie Bogers vuurt zijn ploeg aan om deze belangrijke overwinning over de streep te trekken.

86e: Jong Ajax dreigt nog via Flemming, maar Delle redt knap.

83e: Kadioglu wordt vervangen door Jordan Larsson.

81e: Het is lekker warm in De Goffert.

79e: Voor een onschuldige overtreding krijgt Mart Dijkstra geel. Zijn vijfde, dus mist hij maandag Telstar-uit.

78e: Met de huidige tussenstanden staat NEC zeven punten voor op nummer twee Jong Ajax en wordt De Graafschap op negen punten de nummer drie.

75e: Kadioglu en Groeneveld tonen even wat straatvoetbalkunsten.

72e: Steeven Langil meldt zich, dat gaat ten koste van Rayhi, de man van de prachtige gelijkmaker.

69e: Het is na rust echt veel leuker, nu wordt een inzet van Groeneveld van de lijn gehaald door Bergsma.

67e: Nummely schiet vanuit een lastige hoek, maar Delle is paraat.

62e: Chaos achterin bij Jong Ajax en Guus Joppen profiteert: 2-1

60e: Anass Achahbar voor het eerst in De Goffert als vervanger van de vanavond tegenvallende Sven Braken.

58e: En dan toch de gelijkmaker van Rayhi, een geweldige stift uit een moeilijke hoek.

56e: Een heerlijke actie van Kadioglu, maar de bal eindigt in de handen van Lamprou.

55e: Op de tribune is al wel een hattrick gescoord.

52e: Mazraoui haalt weer uit, nu op de vuisten van Delle.

51e: NEC vroeg er een beetje om, Mazraoui schiet laag raak van afstand.

49e: NEC staat voorlopig onder druk na de rust.

46e: Een topper mag wel wat aantrekkelijker, daar hebben deze twee ploegen nog 45 minuten voor.

45e: De tegenvallende eerste helft kent een logische ruststand: 0-0

43e: Wojciech Golla speelt toch ondanks een achillespeesblessure.

39e: Doelman Joris Delle heeft weinig te doen.

35e: Een mooie een-twee met Ferdi Kadioglu, maar dan schiet Mo Rayhi wild over.

34e: Er gebeurt eigenlijk al tien minuten helemaal niks.

27e: Het offensief is alweer geluwd.

22e: Groeneveld pegelt in het zijnet. NEC heeft het initiatief nu te pakken.

19e: De eerste serieuze kans voor NEC. Arnaut Groeneveld bereikt Mo Rayhi, maar de bal wordt van de lijn gehaald.

18e: Spanning in het uitvak.

14e: Mart Dijkstra verwerkt de bal moeizaam en Sierhuis kan uithalen, maar de bal gaat naast.

11e: NEC komt er voorlopig moeilijk af.

6e: "Stop de Beloften", zingen de fans van NEC. En ze uiten hun onvrede ook tekstueel.

4e: NEC wacht even af en begint dan druk te zetten.

20.01 NEC tegen Jong Ajax is begonnen.

20.00 Een minuut stilte voor een historische NEC-held: Cees Kornelis.

19.50 Mascotte Bikkel wenst de NEC'ers succes.

19.47 Jordan Larsson (midden) is ontevreden, omdat hij weinig speeltijd krijgt. De aanvaller keert mogelijk terug naar Zweden deze winter.

19.42 Vandaag jarig Muslu Nalbantoglu: "Ik ben 34 lentes jong", aldus de teammanager van NEC.

19.28 De warming up van NEC is in volle gang.

19.24 NEC speelde twee keer eerder tegen Jong Ajax en dat een thuiszege en een gelijkspel in Amsterdam.

19.19 Het wordt drukker buiten De Goffert.

19.16 Zeven ballen, zeven doelpunten?

19.11 Bij Jong Ajax is Matteo Cassierra er niet bij, de topscorer moet dit weekend mogelijk aansluiten bij de selectie van het eerste elftal. Toch ook een vorm van competitievervalsing, weliswaar in het voordeel van NEC.

19.07 Zal dit spandoek er vanavond weer hangen?

19.05 Het zal vanavond zo goed als uitverkocht zijn in De Goffert. Toch nog even bellen of iemand kaartjes wil.

19.00 De verwachte elf namen bij NEC. Wojciech Golla (foto) is fit genoeg om te starten.

Opstelling: Delle; Joppen, Golla, Van de Pavert, Verdonk: Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

18.55 Jong Ajax is de laatste wedstrijden van slag met drie nederlagen in vier duels, waaronder een 5-0 verlies thuis tegen De Graafschap.

18.52 Bij NEC is Suently Alberto terug in de selectie na een schorsing van drie wedstrijden. De linksback kreeg rood in de beker tegen Achilles.