Binnenlopen bij beeldhouwer Eusebius: 'Een kerk is een berg in de stad'

ARNHEM - Langzaam maar zeker wordt het beeldhouwwerk op de Eusebiuskerk in Arnhem vervangen. Beeldhouwer Stide Vos heeft er zijn handen vol aan. Hoe komt het dat die stenen verslijten? Omdat dat met bergen ook gebeurt. 'Een kerk is een berg in de stad.'

De Eusebiuskerk in Arnhem is de op één na rijkst gedecoreerde kerk van Nederland. Alle 96 luchtboogbeelden en veel ornamenten van de kerk worden momenteel vervangen. Dit ambachtelijke werk is nu te bekijken in de werkplaats bij de Eusebiuskerk.



Vos is wekelijks aan het werk te zien in de werkplaats. Iedere donderdag van 14.30 tot 15.30 uur is er een inloopuurtje waar belangstellenden over de schouder van de beeldhouwer mee kan kijken bij de productie van de luchtboogbeelden, kraagstenen en ornamenten. Inloop is gratis.

Bekijk de reportage:

Zie ook: