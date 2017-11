Deel dit artikel:











Achterhoekse Pipes & Drums

ARNHEM - De Music Show Scotland is de grootste doedelzakorkest van de wereld. Te vinden in Nederland en wel in Borculo. Oprichter Hans Beerten begon 10 jaar geleden dit initiatief en het is inmiddels uitgegroeid tot een compleet orkest.

Meer dan 200 pipers, drummers, danseressen, muzikanten en zangeressen voeren een spectaculaire show op voor een prachtig decor. Het levensgrote "Highland Valley Castle" is speciaal ontwikkeld voor de Music Show Scotland en is 70 meter breed en 12 meter hoog. Inmiddels treedt dit orkest overal in Europa op en is het een professioneel bedrijf geworden. Een bedrijf gerund door Hans, zijn vrouw en twee dochters. Documentairemaker Olaf Koelewijn laat zien wat voor orkest dit is aan de hand van een aantal portretten. In de film is te zien hoe Hans Beerten en zijn familie het orkest runnen, toewerkend naar een concert. Tevens komen persoonlijke verhalen van orkestleden aan bod: Annemieke en haar vader Johan van Doesburg; zij spelen allebei doedelzak. Rutger de Vries, zanger bij de Music Show Scotland sinds november 2014. Jacques Vleemink; hij speelt tenor drum. Uitzending:

zaterdag 23 december 2017, 17.20 uur (ieder uur herhaald)