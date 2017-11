Deel dit artikel:











Bruls laat demonstranten Pegida ongemoeid Foto: RN7

ARNHEM - Burgemeester Bruls van Nijmegen zal onder geen beding demonstranten hun recht tot demonstreren afnemen, ook niet als ze van Pegida zijn. Bruls zei dat in het maandelijkse gesprek met streekomroep RN7. 'Of het nu Pegida is of anti-Pegida: iedereen mag op elk uur van de dag demonstreren.'

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

De beweging Pegida demonstreert zondag in het centrum van Nijmegen. Op Twitter sprak de beweging eerder van een 'levendige maar vreedzame demonstratie, voor behoud van vrijheid van meningsuiting'. In september probeerde Pegida de installatie van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem te dwarsbomen. Bruls verwees in het gesprek met RN7 naar de demonstratie die in Dokkum, bij de landelijke intocht van Sinterklaas, zou worden gehouden tegen Zwarte Piet. Dat protest werd uiteindelijk door de burgemeester van Dokkum verboden. 'Het kan niet zo zijn dat, zoals we hebben gezien in Dokkum, mensen op de snelweg gaan liggen om anderen, die legitiem komen demonstreren, tegen te houden.' Over een eventuele verstoring van de Pegida-demonstratie van zondag is de eerste burger van Nijmegen duidelijk: 'Als mensen denken dit te kunnen verstoren of te kunnen tegenhouden... Nee, dat zal niet gebeuren!'