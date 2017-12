David tegen Goliath: Finland houdt lang stand tegen overmacht van het Rode Leger tijdens de Winteroorlog

ARNHEM - Stalin vindt de grens van het neutrale Finland te dicht bij Leningrad liggen, daarom begint hij onderhandelingen met de Finse regering in de hoop dat zij dat gebied willen ruilen voor een ander deel van de Sovjet-Unie. Maar die gebiedsruil zien de Finnen niet zitten. Om toch zijn zin te krijgen, valt Stalins Sovjet-Unie op 30 november 1939 Finland binnen, zonder het land de oorlog te verklaren. Het is het begin van de Winteroorlog.

Het Finse leger zet ook rendieren in - foto Publiek Domein

In de eerste weken van de oorlog weet het Finse leger knap staande te blijven tegen de numerieke overmacht van de Rode Leger. Zij zijn dan ook goed voorbereid tegen vechten in de ijskoude winter, de temperaturen dalen tot wel min veertig. In hun witte camouflagepakken blijven de Finnen warm en zijn ze moeilijk te zien in de sneeuw. De Russen passen zich minder goed aan de winterse omstandigheden aan. Maar vanaf januari weet het Rode Leger onder leiding van een nieuwe generaal hun tactiek succesvol aan te passen en half maart geven de Finnen zich over en wordt een vredesverdrag getekend. Finland verliest meer dan tien procent van het grondgebied aan de Sovjet-Unie.

Hitlers conclusie

Hitler trekt zijn eigen conclusies uit het verloop van de Winteroorlog. Omdat de Finnen zo lang stand weten te houden en het Rode Leger hen slechts met de grootste moeite kan verslaan, denkt Hitler dat het voor de Wehrmacht een peulenschil zal zijn om de Sovjet-Unie te veroveren. En die opvatting zal gevolgen hebben voor de voorbereidingen voor Operatie Barbarossa.

Hoe zit het precies met de winteroorlog, bekijk een Amerikaanse animatie: