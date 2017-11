Doetinchemmer 100.000 euro rijker

DOETINCHEM - Honderdduizend euro winnen met een loterij. Velen dromen ervan, voor sommigen wordt die droom ook echt werkelijkheid. Een inwoner van Doetinchem werd deze week verrast met de grote prijs door de BankGiro Loterij.

Wie de gelukkige winnaar precies is, is niet duidelijk gemaakt. De man zou het in ieder geval een 'grote verassing' hebben gevonden.

De loterij geeft iedere week 100.000 euro weg en daarnaast dagelijks 10.000 euro. Dit keer was de Achterhoeker dus de gelukkige.