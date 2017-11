VVV pikt extra trainingen van huurling Real Madrid bij Achilles niet

VENLO - Real Madrid-huurling Mink Peeters uit Nijmegen (19) is uit de selectie van VVV-Venlo gezet. Trainer Maurice Steijn heeft het talent disciplinair geschorst, omdat die op eigen initiatief extra trainingen volgde. En dat was niet de bedoeling.

Peeters kreeg extra techniektraining bij trainer Arno Arts op de velden van Achilles '29. 'Ik was op zoek naar extra training. Dat doe ik als extra investering in mezelf, omdat ik heel graag dingen bij wil leren qua techniek. Ik vind dat daar iets te weinig aandacht aan besteed wordt, hier bij VVV', verklaarde het talent eerder. Maar bij VVV waren ze niet blij met die extra technieklessen.

Minimaal één wedstrijd

Om die reden hebben de Venlonaren Peeters nu waarschijnlijk uit de selectie gezet. Vooralsnog ontbreekt hij bij de aankomende thuiswedstrijd tegen Willem II. Of hij daarna weer terug mag keren is nog even de vraag.

Aan spelen kwam de Nijmegenaar overigens nog niet toe in De Koel. Na twaalf wedstrijden bij de club wacht hij nog steeds op zijn debuut.

Nog geen speelminuten in Venlo

Peeters speelde eerder in de jeugd van PSV en Ajax, voordat hij drie jaar geleden naar Madrid vertrok. Daar kwam hij niet aan spelen toe en dus vertrok hij op huurbasis naar VVV Venlo om meer speelminuten te kunnen maken. Dat is tot nu toe nog niet gelukt.

