Jaar na spoordrama duikt opeens vermist hondje op

Het is de ochtend van 28 november 2016 als een moeder en dochter samen met hun 5 honden op een spoorwegovergang in Malden op het spoor gaan staan voor een zelfgekozen dood. De twee overleven de actie niet, net als 4 van de 5 honden. Eén hond heeft zich los kunnen rukken, agenten treffen het dier zachtjes jankend aan.

Enorme impact op familie

De zelfdoding van de twee vrouwen en de dood van 4 van de 5 honden heeft een enorme impact op familie, de buurt, de machinist, de reizigers en omstanders. Schrijver Joris van Casteren wilde in het boek juist de nadruk op de betrokkenen leggen, maar was toen hij het verhaal voor het eerst hoorde nog niet overtuigd dat hij er een boek over zou schrijven.

'Ik wilde het eerst niet doen, omdat het zo'n gruwelijk gegeven is. Maar een collega vond het echt iets voor mij. Ik had eerder een boek geschreven over een been dat werd gevonden in de IJssel, en ik was wel klaar met losse lichaamsdelen', vertelt hij. 'Maar doordat één van de honden het overleefde, had het wel wat poëtisch.'

Cirkel net niet rond, of toch?

Van Casteren heeft voor het boek alle mogelijke betrokkenen gesproken, maar kreeg de cirkel niet rond. Het hondje en de eigenaren waren volgens het asiel niet bereikbaar, ook wegens privacy van de hond.

Hij weet niet wat hij hoort als nog tijdens de uitzending van De Week van Gelderland dit ontbrekende stukje puzzel opeens opduikt. Een echtpaar op leeftijd uit Beuningen belt met de redactie. Het hondje woont al tien maanden bij hen.

'Ik dacht dat de nieuwe eigenaars van het dierentehuis bewust geen contact wilden', zegt een blij verraste Van Casteren. Niets is minder waar. Zondag bij de presentatie van Een botsing op het spoor staat de auteur tegenover de mensen die zich over het vijfde hondje hebben ontfermd. Het dier, een kruising tussen een teckel en een jack russel, luistert intussen naar de naam Rosso. 'Het hondje is stapelgek met mijn vrouw', zegt de man.

De presentatie van het boek gebeurt tijdens het Wintertuinfestival in Nijmegen.