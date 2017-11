Je kater te lijf met een pilletje, werkt dat?

Samen met zijn vader, die apotheker is, ontwikkelde hij de anti-katerpil Zober. De pil is een voedingssupplement op basis van groene thee.

Volgens Niels Pesser staat in wetenschappelijke literatuur dat je per alcoholische consumptie ongeveer drie liter groene thee moet drinken om een kater tegen te gaan. Met zijn vader heeft hij geprobeerd de stoffen uit de thee die invloed hebben op het katergevoel in de pil te stoppen.

'Het begon vier jaar geleden. We houden van wielrennen en gingen op fietsvakantie, hadden 's avonds wat gedronken. Toen zijn we gaan nadenken of we niet iets konden doen aan een kater', vertelt Niels Pesser in De Week van Gelderland bij Omroep Gelderland.

Bekijk het interview met Pesser (tekst gaat verder onder de video)

Nul bewijs

De tabletten bestaan puur uit groene thee, maar dan zonder cafeïne zodat het geen negatieve invloed heeft op de nachtrust.

Hebben we hier te maken met keiharde wetenschap of is het een placebo?

Pesser zegt dat het werkt bij hem en zijn vrienden, maar voor die bewering is nul wetenschappelijk bewijs. Omdat het een voedingssupplement is, is dat bewijs ook niet nodig om de pilletjes (à 1 euro) te mogen verkopen.