Nóg een beeld voor heroïsch figuur Jan van Schaffelaar

BARNEVELD - Barneveld heeft sinds vrijdag niet één, maar twee beelden van historisch figuur Jan van Schaffelaar. Het nieuwe beeld van de Kabeljauwse ruiteraanvoerder werd om 16.00 uur onthuld bij het gemeentehuis. Op het Torenplein staat al een standbeeld.

Van Schaffelaar sprong op 16 juli 1482 van de door de Hoeken belegerde toren van Barneveld om zijn manschappen te redden. Behalve deze heroïsche daad is er weinig bekend over hem. Toch wilden de gemeente en kunstenaar Carel Koster meer nadruk op hem leggen.

'Daarom besloten we samen dat ik een tweede beeld van de ridder zou maken', vertelt Koster. 'Het is een ridder in ruste geworden, omdat ik niet precies hetzelfde beeld als bij de Oude Kerk wilde maken.'

Wekenlang onderzoek

Voor het ontwerp van het nieuwe standbeeld heeft Koster wekenlang onderzoek gedaan in de archieven van de gemeente. Op die manier heeft hij een beeld gekregen hoe Van Schaffelaar eruit moet hebben gezien.

Omdat het gezicht van de ruiteraanvoerder niet te herleiden is, heeft Koster het gezicht van zijn eigen vader uitgehouwen onder de helm.

