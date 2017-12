Augustus 2017: Eiercrisis en Terror Teun dood

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in augustus het meest op onze site en app?

1. Eiercrisis van ongekende omvang

In Gelderland breekt de eiercrisis uit. De Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit stelt vast dat het verboden middel fipronil in eieren zit. Een mengsel met het gif wordt gebruikt om bloedluis te bestrijden in stallen. Zorgen bij consumenten, een grote economische schade en persoonlijk leed bij pluimveehouders, zoals Edwin van Remmen uit Varsselder.

2. Dorpsbewoners gaan Terror Teun missen: 'Het wordt wennen, iedereen kende hem'

Edelhert Teun, dat in Kootwijk tuintjes afstruinde op zoek naar voedsel, is overleden. Teun groeide in korte tijd uit tot een beroemdheid op de Veluwe. Het hert wandelde geregeld op zijn dooie akkertje door de dorpskern en was daardoor erg geliefd bij veel dorpelingen. Ze gaven hem de bijnaam 'Teun'.

3. Pannenkoek met frikandel speciaal; smullen!

Kapsalon, kroketje, pannenkoek of toch maar een frikandel. Er zijn legio lekkernijen, maar toch is er altijd ruimte voor een nieuwe uitvinding. En in Zeddam hebben ze een nieuwe creatie weten te verzinnen: de pannenkoek met frikandel speciaal. En wat blijkt, het gerecht is razend populair.

4. Heftige beelden: politie schiet gewapende man neer

Een 22-jarige man wordt in Doetinchem neergeschoten door agenten. De man loopt rond met een pistool dat later een nep blijkt te zijn. De politie neemt geen enkel risico en schiet de man neer. Hij wordt geraakt in zijn onderlichaam. Op internet verschijnen beelden van het schieten.

5. Neushoorn Wiesje geboren in Burgers' Zoo

De bevalling is live te zien op YouTube. Moeder Izala krijgt een dochter met de naam Wiesje. Dit keer gaat de bevalling goed. De eerste worp van Izala verliep destijds dramatisch, met een levenloos jong.