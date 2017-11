Deel dit artikel:











Maximale straf voor verkrachten en doden Romy (14) Foto: ANP

HOEVELAKEN - Een 14-jarige jongen uit Lunteren is vrijdag veroordeeld tot 1 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het meerdere malen verkrachten en ombrengen van Romy (14) uit Hoevelaken. Dat is de maximale straf in het jeugdstrafrecht, De jeugd-tbs duurt maximaal 7 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het kan daarna worden omgezet in volwassen tbs.

De jongen uit Lunteren kende Romy van een school voor speciaal onderwijs in De Glind. Het lichaam van het meisje werd op 2 juni gevonden in een sloot bij het Utrechtse dorp Achterveld. Opzettelijk om het leven gebracht Drie dagen later werd de jongen opgepakt. Kort na zijn arrestatie bekende hij dat hij haar seksueel heeft misbruikt en vervolgens gewurgd nadat Romy had gezegd dat ze aangifte zou doen. Volgens de rechtbank heeft de jongen Romy opzettelijk om het leven gebracht om te voorkomen dat de verkrachting ontdekt zou worden. Kans op herhaling is groot Volgens de deskundigen heeft de jongen een laag empathisch vermogen, weinig moreel inzicht en een verstoorde seksuele ontwikkeling. Ook is hij kwetsbaar, sterk afhankelijk van zijn ouders. De kans dat hij zonder behandeling nogmaals de fout in gaat, wordt op hoog ingeschat. De dader was niet bij de uitspraak aanwezig. Zijn ouders wel, evenals de nabestaanden van Romy. De nabestaanden krijgen een smartengeld van ruim 30.000 euro. Een verslaggever van RTL Nieuws twitterde dit: Zie ook: School vermoorde Romy wil onderzoek 'om andere scholen te helpen'

Eis: 1 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor misbruiken en doden Romy (14)