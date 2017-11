ARNHEM - Commissaris voor het leven is een intiem portret over de langstzittende commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

De titel verklaart zowel zijn houding in zijn professionele leven, maar ook de manier waarop hij met zijn ziekte omgaat.

In dit portret volgt presentatrice Angelique Krüger de Gelderse commissaris in zijn dagelijks werk en voert persoonlijke gesprekken met hem: wat drijft deze bevlogen politicus? Waar haalt hij de kracht vandaan om door te gaan? En waarom vindt hij het de mooiste baan in bestuurlijk Nederland?

Uitzending:

vrijdag 22 december 2017, 17.20 uur (ieder uur herhaald)