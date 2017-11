'Zwarte vrijdag'; wel even wennen zo'n Amerikaanse uitverkoop

Het is een nieuw fenomeen. Overgewaaid vanuit Amerika. Daar is het de dag na Thanksgiving grote uitverkoop. Hét moment om je slag voor de feestdagen te slaan en een nieuwe outfit te bemachtigen voor weinig.

In Nederland wordt aarzelend geprobeerd dit koopsucces te introduceren. Zo is de Arnhemse Bakkerstraat voorzichtig versierd met zwarte ballonnen.

Rond 10.00 uur hebben nog niet alle winkels de zwarte Black Friday-ballonnen opgehangen. Bij anderen is de hele gevel volgeplakt. Ook bordjes met het opschrift korting: 20 procent zijn voor de oplettende consument zichtbaar.

Klanten? Waar zijn ze?

Maar consumenten met de armen vol nieuwe aanwinsten zijn in geen velden of wegen te bekennen. Het is markt en de meeste binnenstadbezoekers haasten zich daar naartoe. Toch verwachten de winkeliers veel van Black Friday. Sommigen melden trots dat er vorige week al reserveringen binnenkwamen. Desondanks zijn de winkels leeg. Het is dan ook guur weer.

De enkele consument die zich met dit weer in het centrum waagt, moet nog een beetje wennen aan deze Amerikaanse uitverkoopdag. Een oudere heer met duidelijk Haags accent laat zich niet van de wijs brengen door Black Friday. 'Ik koop alleen wat ik nodig heb. En zo geweldig zijn die kortingen hier nou ook niet.'

Een truitje!

Enkele vriendinnen hebben er meer lol in. Ze hebben hun favoriete winkel al bezocht en houden trots een tasje omhoog met een nieuwe aanwinst. 'Een truitje meneer!'

Maar de meeste mensen zal het een zorg zijn. Ze lopen door naar waar hun doel ligt. Een enkeling merkt nog wel op dat die zwarte ballonnen nou niet echt een vrolijke uitstraling geven.

Het valt ook niet mee om de saaie novembermaand wat kleur te geven.