Advocaat verdachte: 'Mishandeling Jasper en Ronnie geen homohaat'

ARNHEM - Jasper en Ronnie Vernes-Sewratan zouden niet slachtoffer zijn geworden van homogeweld, de verdachten worden enkel vervolgd voor openlijke geweldpleging. Dat valt uit de dagvaarding te halen, aldus advocaat van één van de verdachten Gerald Roelofs. De advocaat van de verdachten zegt dat dat onzin is.

Roelofs verdedigt één van de verdachten. 'Ze worden niet vervolgd voor homohaat, maar voor openlijke geweldpleging. Zoals elke zaterdag op de Korenmarkt gebeurt', stelt hij.

De Arnhemmers Jasper en Ronnie liepen begin april over de Nelson Mandelabrug, waar een woordenwisseling met een groep jongens uitliep in een vechtpartij. Ronnie verloor daarbij vijf tanden. Vijf minderjarige jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar oud werden verdacht van de geweldpleging, de zaak tegen de jongste jongen is geseponeerd wegens te weinig bewijs, meldt zijn advocaat.

Homofobe aanslag

Da advocaat van Jasper en Ronnie geeft aan dat het onzin is dat er geen sprake zou zijn van homogeweld. 'De jongens worden verdacht van openlijke geweldpleging met lichamelijk letsel als gevolg en als achtergrond een homofobe aanslag', zegt Sydney Smeets. Volgens hem wordt homogeweld niet genoemd in de dagvaarding, maar dat betekent niet dat daar dan ook geen sprake van is. 'Het motief is homohaat, en dat motief wordt meegenomen in de rechtszaak.'

