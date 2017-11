Getuigen gezocht van poging diefstal telefoon in Harderwijk

NUNSPEET - Op donderdag 23 november omstreeks 15.30 uur hebben op de kruising Baanweg/Tarwelaan in Harderwijk twee jongens geprobeerd de telefoon te stelen van een 13-jarig meisje uit Harderwijk.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

Het meisje fietste over de Baanweg toen ze ter hoogte van de kruising een scooter met twee jongens aan zag komen. Een van hen stapte af en pakte haar bagagedrager vast. Hierdoor kwam zij ten val.

Vervolgens probeerde de jongen de telefoon van het meisje uit haar zak te grissen. Toen het meisje zich verzette, viel de telefoon. De jongens gingen er daarna vandoor, zonder telefoon.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen van het incident. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Harderwijk via telefoonnummer 0900-8844.