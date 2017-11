Faye verwacht ruime zege op ADO

ROMA - Vitesse-back Lassana Faye kijkt vandaag in Rome alweer vooruit naar de wedstrijd van zondag, tegen Ado Den Haag thuis. Een hele andere wedstrijd dan die van donderdagavond, tegen Lazio in Rome.

'Maar ik verwacht dat wij de fans zondag een overwinning gaan geven en een ruime. We hebben thuis lang geen goed resultaat geboekt, maar zondag komt het keerpunt. Dan gaan we er staan, ik merk dat aan alles.'

Faye denkt dat de wedstrijd van donderdag zeker meespeelt in dat vertrouwen. 'We hadden het goed voor elkaar. Als we de tweede helft ook het niveau van de eerste helft hadden gehaald, dan hadden we zeker gewonnen.'

'Lift moest een keer omhoog'

Ook met het zelfvertrouwen van Faye is niks mis. Hij heeft ondertussen concurrent Büttner uit de basis gespeeld en speelde ook donderdag een prima pot in Europa. En dat terwijl hij in voorgaande jaren nog maar een jeugdspeler was. 'Maar ik wist dat de lift een keer omhoog moest. Het aanpassen gaat mij niet heel erg moeilijk af. Ik train gewoon extra hard, je moet niet alleen trainen om in de eredivisie te spelen, want dan kom je er niet. Je moet ook hard trainen om er Europees te staan.'

Zondag lijkt Faye er dus weer gewoon te staan. Maar hij vindt nog niet dat hij er nu ook is. 'Nee, ik blijf trainen alsof ik nog op de bank zit. Ik ben er zeker nog niet.'