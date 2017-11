Winkeldief probeert agent te steken met mes

HARDERWIJK - Een 26-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats is donderdagavond aangehouden voor een winkeldiefstal in Harderwijk. Tijdens de aanhouding probeerde hij één van de agenten te steken met een mes. Door snel optreden van de politie, miste de man de agent.

De politie kreeg rond 19.40 uur een melding binnen van een mogelijke diefstal uit een supermarkt aan de Nassaulaan. Medewerkers van de winkel hadden de man hierop aangesproken.

Hij was rustig en werkte mee nadat de agenten arriveerden. Toen duidelijk was dat de man inderdaad iets had gestolen, werd de dader aangehouden. Tijdens zijn arrestatie begon hij zich te verzetten.

Verder onderzoek

De man had een mes, waarmee hij één van de agenten probeerde te steken. Dit werd voorkomen. Hij werd vervolgens in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht. De man zit in de cel voor nader onderzoek.