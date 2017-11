Hummelo wil deze winter overdekte ijsbaan

ULFT - De jubilerende Hessenrijders willen ter ere van hun 50-jarig bestaan een overdekte kunstijsbaan in Hummelo plaatsen. De schaats- en skeelervereniging wil met het initiatief jongeren enthousiasmeren voor de schaatssport.

'Het merendeel van de basisschooljeugd heeft geen ijsperiode meegemaakt', zo laat voorzitter Irma van Hof van de Hessenrijders weten. 'Er is al een aantal winters geen natuurijs geweest en we willen onze leden en inwoners in dit feestelijke jaar een alternatief bieden.'

De bedoeling is om de driehonderd vierkante meter grote baan van 20 tot 27 januari te plaatsen op het evenementenplein in het dorp.



De Hessenrijders willen de overdekte ijsbaan benutten om activiteiten te organiseren. Zo wordt er gesproken over een curlingtoernooi, discoschaatsen, het geven van schaatsclinics en schoolschaatsen. Hoewel de eerste geluiden uit de gemeenschap positief zijn, heeft de vereniging voor de realisatie van het plan steun van sponsoren nodig.



Overigens houden De Hessenrijders ook nog de hoop op natuurijs in de aankomende winter. De natuurijsbaan in Laag-Keppel is vorige week onder water gezet.