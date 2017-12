Deel dit artikel:











Juli 2017: 20.000 varkens dood en schudden op de Waalkade Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in juli het meest op onze site en app?

1. 20.000 varkens dood bij grote brand in Erichem Bij een hevige brand in de varkensstal van Knorhof in Erichem komen alle 20.000 dieren om het leven. In heel Nederland laait een discussie op over het houden van varkens en over de veiligheid van megastallen. 2. Snollebollekes laat de Waalkade schudden De Nederlandstalige band De Snollebollekes laat tijdens de feesten van de Nijmeegse Vierdaagse de Waalkade bijna verzakken. Duizenden bezoekers gaat uit hun dak op het nummer 'Links Rechts'. 3. Jelle heeft na 4 uur (!) 'monstervis' op het droge Jelle Grintjes (41) uit Tolkamer is bekaf. Vier uur heeft hij nodig gehad om een meerval van meer dan 50 kilo op het droge te krijgen. Na een fotomoment mag de meerval zijn zwemtocht in de Rijn hervatten. 4. Stuntman maakt op Zwarte Cross gruwelijke crash De bekende Belgische stuntman William van den Putte maakt een zware crash op de Zwarte Cross bij Lichtenvoorde. De crash is op camera vastgelegd. Na een dag wordt duidelijk dat hij buiten levensgevaar is. 5. De Nijmeegse Vierdaagse De Nijmeegse Vierdaagse van 2017. De wandelaars, de mensen langs de kant, Dionne Stax, Harm Edens, de 85-jarige wandelaar Bert van der Lans die voor de 70e keer meeloopt en natuurlijk de 12-jarige Loujein die als Vierdaagsewandelaar een duidelijk statement maakt: 'Dat ik vluchteling ben, maakt mij geen ander mens. Ik ben gewoon als iedereen.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl