Huwelijkscadeau van Joke per ongeluk verkocht bij kringloop, wie heeft het?

PUTTEN - Een oproep van Thera van Oers Hagenbeuk uit Barneveld wordt massaal gedeeld op Facebook. Twee borduurwerken, een huwelijkscadeau, van haar vriendin Joke Versteeg zijn per ongeluk bij de kringloop in Putten terecht gekomen en verkocht. De Barneveldse probeert ze op te sporen.

Het ging mis bij Versteeg haar verhuizing op 13 september. 'Mijn vriendin verhuisde van haar woning in Barneveld naar een verpleeghuis in Putten', vertelt Van Oers Hagenbeuk aan Omroep Gelderland.

Niet alle spullen konden mee, dus in opdracht van de familie werden de spullen die overbleven door de kringloop in Putten opgehaald. Van Oers Hagenbeuk: 'De familie ging ervan uit dat alles goed was nagekeken. Maar dat was dus niet het geval.'

'Weinig hoop'

Van Oers Hagenbeuk is al een maand naar de borduursels, ook wel merklappen genoemd, op zoek. Ze heeft de hoop inmiddels bijna opgegeven. 'Ik krijg een hele hoop tips, die ik natuurlijk allemaal na bel, maar dé tip zit er tot nu toe niet tussen', zegt ze.

Toch geeft de Barneveldse niet op, want de merklappen zijn erg belangrijk voor haar vriendin. 'Dit zijn belangrijke herinneringen voor Joke en ze is erg verdrietig dat ze de merklappen kwijt is.'

Merklappen

Het gaat om twee merklappen, waarvan helaas geen foto is. De eerste kreeg Versteeg van haar, inmiddels overleden, moeder. 'Het is een langwerpig schilderij waarop een groot huis en twee kippen staan afgebeeld. Ook de plaatsnamen Barneveld en Gorinchem staan erop', omschrijft Van Oers Hagenbeuk.

De tweede merklap kreeg Versteeg van haar zus, voor het huwelijk met haar inmiddels overleden man Kees. 'De namen Joke Conijn en Kees Versteeg staan erop, samen met hun geboortedata, 31-1-1943 en 31-7-1939. Ook is er een huisje en een mannetje en een vrouwtje op te zien.' De merklappen zitten in twee houten smalle, houten lijsten.

Iets gezien?

De Merklappen kwamen terecht bij kringloop Overnodig in Putten. Daar werden de merklappen waarschijnlijk rond 30 september verkocht.

Wie de merklappen heeft gekocht of gezien kan contact met Van Oers Hagenbeuk opnemen via thera63@gmail.com.