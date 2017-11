Deel dit artikel:











Vrouw beroofd na het pinnen Foto: Pixabay

ARNHEM - Een 46-jarige vrouw uit Arnhem is donderdagmiddag beroofd van geld. Dat gebeurde nadat ze gepind had. De politie zoekt getuigen van de straatroof. Hoeveel geld is buitgemaakt, is niet bekend.

De vrouw had rond 15.20 uur geld gepind bij een geldautomaat aan het Willemsplein in Arnhem. Een man fietste langs haar en griste het geld uit haar handen. Hij ging ervandoor in de richting van het Gele Rijders Plein. Signalement Het zou gaan om een blanke man van ongeveer 20 jaar. Hij droeg een zwarte jas, lichtgrijze joggingbroek, grijze muts en zwarte schoenen. Getuigen kunnen bellen met de politie op 0900-8844. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl