Juni 2017: Afscheid Romy en motoragent sjeest door supermarkt Foto: Dumpert

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in juni het meest op onze site en app?

1. Motoragent sjeest door supermarkt in Doesburg Op internet duikt een een bizar filmpje op. Een motoragent achtervolgt een dief en rijdt met de motor dwars door een supermarkt in Doesburg. Bezoekers schrikken zich rot. 2. Even geduld: familie zwaan komt eraan Automobilisten moeten bij de Klapstraat in Westervoort even geduld hebben. Er loopt een zwanenfamilie de rotonde op. Pa en ma en de kleintjes hebben duidelijk geen haast... 3. Afscheid Romy: 'Haar leven was zinvol, haar dood zinloos' In juni wordt het lichaam van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken gevonden in een sloot in Achterveld. Zij fietst vanuit school naar huis en wordt misbruikt en om het leven gebracht. Een 14-jarige jongen uit Lunteren wordt aangehouden. In Hoevelaken vindt een indrukkende uitvaart plaats. 4. 'Altijd lachende' pakketbezorger beloond met vette bonus Max Tanlo Francisco lijkt de populairste pakketbezorger van Gelderland te zijn. Bewoners van het Arnhemse Sonsbeekkwartier zijn zo blij met hem dat ze PostNL vragen hem een dikke bonus te geven. En met succes, want zijn werkgever geeft hem een vakantie. 5. Zo breng je kuikens veilig naar de sloot Een eend en negen kuikens in de tuin, maar geen water in de buurt voor de beestjes om in te zwemmen. Wat doe je dan? Frans Rooding uit Ulft weet hier wel raad mee. Hij assisteert moedereend elk jaar door de kuikens in een emmer veilig naar de sloot te brengen.