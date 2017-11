Deel dit artikel:











Voor het leven

ARNHEM - Of je nou 18 of 90 bent, in woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem leven studenten samen met ouderen. Iedereen op kamers. Het samenleven doet ze goed. Samen een spelletje doen, samen op stap. Maar het telkens afscheid nemen blijft moeilijk…

Uitzending:

dinsdag 19 december2017, 17.20 uur (ieder uur herhaald)