Vertrouwen in de eenheid, 25 jaar Luchtmobiele Brigade

ARNHEM - De militairen met de rode baret vieren dit jaar hun 25-jarig bestaan. De meeste mensen kennen ze als de eenheden die met parachutes landen, zoals ze ieder jaar laten zien bij de herdenkingen van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede. Dat was ook het oorspronkelijke idee; een snelle interventiemacht.

Eind jaren tachtig was de muur gevallen en de koude oorlog voorbij. Nederland had behoefte aan een ander soort militair. Daarom werd in 1992 de 11 Luchtmobiele Brigade Air Assault 7 december opgericht. Een elite-eenheid die binnen een paar weken waar ook ter wereld kan worden ingezet. Met helikopters kan materieel en manschappen worden gedropt in een gebied waar vandaan vervolgens een opdracht kan worden uitgevoerd.

Na missies in onder andere voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en voor missies is de eenheid het eerste aanspreekpunt in Gelderland en delen van Noord- en Zuid-Nederland voor militaire bijstand. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de MKZ in 2001, maar ook, voor het eerst met wapens, tijdens tijdelijke controles in 2016 bij Schiphol.

De brigade die uit zo'n 2500 rode baretten bestaat is voor het grootste gedeelte gelegerd in Schaarsbergen, onder de rook van Arnhem. In het jubileumjaar volgen we de brigade bij trainingen en tijdens oefeningen en ceremonies. We zien nieuwe rekruten slagen, een commando-overdracht van de hoogste baas en de worstelingen met manschappen en materieel. We staan midden tussen de oefeningen en merken wat het is om als motto te hebben. Train hard and fight easy.

Uitzending:

maandag 18 december 2017, 17.20 uur (ieder uur herhaald)