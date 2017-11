ARNHEM - In Balkenbrij & Zwienenkeutels gaat Esther Stegeman in twee afleveringen op zoek naar oude Gelderse streekgerechten waarmee ze twee kerstmaaltijden kan maken.

Complete diners met een voor- hoofd en nagerecht. Samen met 6 koks uit verschillende Gelderse streken bereidt ze de gangen met Gelderse ingrediënten. Ze steekt daarbij oude gerechten in een nieuw jasje. Want misschien kunnen we van balkenbrij wel heerlijke bitterballen maken als bijgerecht. Of smaakt olipodrigo heerlijk bij Achterhoekse Klust? Wat kan je met de Elstar of paling?

Samen met de streekkok bepaalt Esther wat ze gaan maken en zoekt ze de oorsprong van de Gelderse streekgerechten bij de bron. Want het hoofdingrediënt van de maaltijd haalt ze niet uit de supermarkt, maar direct van het land.

Uiteindelijk komen alle gerechten op een feestelijk versierde tafel te staan en kan het Gelders feestmaal beginnen!

Uitzending:

Zaterdag 9 december, deel 1, 17.20 uur (ieder uur herhaald)

Zaterdag 16 december, deel 2, 17.20 uur (ieder uur herhaald)