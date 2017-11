Onderscheiding voor ernstig zieke zangeres Lisanne Spaander

HARDERWIJK - Zangeres Lisanne Spaander uit Harderwijk heeft vrijdag de Jeugdonderscheiding van de gemeente Harderwijk gekregen. Ze kreeg het jeugdlintje omdat ze juist tijdens haar ziekte aandacht vroeg voor de ziekte kanker. Ze heeft daarmee Harderwijk ook positief in de aandacht gebracht.

Het is belangrijk dat mensen niet om mensen die kanker hebben heen lopen. De zangeres wordt ook het boegbeeld tegen kinderkanker genoemd.

De zangeres kreeg deze week te horen dat ze opnieuw botkanker heeft. In haar examenjaar 2014 kreeg ze dezelfde boodschap. In die periode schreef ze het nummer Vechtersbaas. Dat mocht ze anderhalf jaar geleden zingen tijdens een Symphonica in Rosso-concert van Marco Borsato.

Lisanne was emotioneel en heel blij met de onderscheiding. Ze had het niet verwacht.

Zie ook: