Eindelijk! Huissenaar wint schildersvakprijs

Leo Scholten aan het werk in Grote kerk in Vianen

HUISSEN - De Huissense restauratieschilder Leo Scholten mag zich eindelijk de beste schilder van Nederland noemen. Donderdagavond ontving hij de Nationale SchildersVakprijs 2017 voor zijn restauratieproject in de Goirkese kerk in Tilburg.

Scholten was al vier keer eerder genomineerd voor de prijs. Hij won eerder wel de publieksprijs voor de restauratie van jachthuis Sint Hubertus in park de Hoge Veluwe, maar de prijs van de vakjury ging tot nu toe steeds aan zijn neus voorbij.

'Een enorm groot werk'

Bij de restauratie van de Goirkese kerk in Tilburg bracht Leo Scholten het rijk gedecoreerde kerkinterieur terug in de staat waarin het meer dan 100 jaar geleden werd opgeleverd. En dat was geen gemakkelijke klus. Scholten: 'Het stucwerk was grotendeels allemaal afgebikt. De engelen waren allemaal over gesmeerd, dus het was een hele bijzondere aanpak. En daarnaast zijn we nog muurschilderingen tegengekomen, die we weer vrij gelegd hebben. Alles bij elkaar was het natuurlijk een enorm groot werk.'

Leo Scholten ontving de prijs donderdagavond in het Amstelhotel in Amsterdam. De wedstrijd is georganiseerd door Eisma Bouwmedia, uitgever van Eisma’s Schildersblad, SchildersVakkrant en SchildersVAK.nl. De prijs heeft tot doel de kwaliteit van schilderwerk in Nederland te bevorderen door uitzonderlijk goed schilderwerk te belonen.

kijk hier naar een reportage over Leo Scholten: