Genderneutrale toiletten in gemeentehuis Epe

EPE - Alle toiletgroepen in het gemeentehuis van Epe worden genderneutraal. De komende tijd wordt het gemeentehuis verbouwd en dit is een van de veranderingen die er aan zit te komen.

In het nieuwe gemeentehuis is plek voor historie, de originele wastrog uit de brandweerkazerne komt terug in de toiletgroep op de begane grond. Duurzaamheid is één van de uitgangspunten voor de verbouwing. Voor de toiletten worden bijvoorbeeld tegels van 100 procent recyclebaar glas gebruikt. Ook gebruikt het nieuwe sanitair weinig water en zorgt de led-verlichting straks voor sfeer én voor energiebesparing.

Bouwbedrijf Timmer uit Vaassen heeft de aanbesteding voor de renovatie van de toiletten gewonnen. De gemeente Epe wil graag lokale ondernemers betrekken bij de verbouwing om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Het verbouwingsbudget is 5.702.000 euro.

De renovatie loopt van eind 2017 tot eind 2019 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de verbouwing blijft het gemeentehuis open.