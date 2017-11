Graafschapper Bart Straalman: 'Mooie kans om het nu te laten zien'

De Achterhoeker, die in mei dit jaar zijn contract nog met twee jaar verlengde, speelt omdat Myenty Abena geblesseerd is. Hij ligt er maximaal twee weken uit. 'Aan het begin van dit seizoen is al gekozen voor iemand anders', zegt Straalman. 'En de laatste weken ging het goed. Dan is het wel logisch. Maar je wil altijd spelen en dus is het frustrerend. Niemand wil op de bank zitten.'

Zelf spel maken

Trainer Henk de Jong koos dit seizoen aanvankelijk voor Elvio van Overbeek als rechtsback. De Graafschap speelde toen nog met 5 verdedigers en opkomende vleugelverdedigers. Later kreeg de fysiek sterke Abena de voorkeur toen werd overgeschakeld naar een 4-3-3 systeem met vier verdedigers. 'We kregen vorig jaar in de tweede seizoenshelft veel goals tegen. Toen Bart speelde en stonden we ver terug met weinig ruimte in de rug. Nu staan we op de middenlijn en moeten we zelf het spel maken. Ik vind Bart heel reëel hoor en over zijn ontwikkeling zijn we heel tevreden.'

Mooie kans

De 21-jarige Straalman speelt vanavond tegen FC Eindhoven rechtsback. 'Ik speel het liefst in het centrum, maar als ik rechtsback kan spelen hoor je mij ook niet klagen. Ik heb inderdaad al redelijk veel geblesseerd, ook in de eredivisie en dit seizoen begon ik met bepaalde verwachtingen aan het seizoen. Namelijk dat ik zou spelen. Soms loopt het alleen niet zoals je zou willen. Er was in de voorbereiding ook nog een vervelende blessure en dat helpt ook niet mee. Maar dit is een mooie kans. Nu moet ik het laten zien.'

De Jong had ook kunnen kiezen voor Elvio van Overbeek, die het net als Straalman moet doen met invalbeuren. Ook hij raakte zijn plek kwijt. Maar in het thuisduel met Eindhoven, dat drie punten minder heeft, wil de trainer van De Graafschap een echte verdediger. 'Bart heeft ook veel kopkracht. Hij kan mee met corners en vrije trappen.'