Gea Hofstede gekozen als lijsttrekker van de PvdA in Rheden

DENVER - De PvdA in Rheden heeft Gea Hofstede gekozen als lijsttrekker van de PvdA in Rheden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De leden hebben ook de rest van de kandidatenlijst vastgesteld.

De PvdA heeft gekozen voor een compacte lijst van elf kandidaten. Daarop staan naast ervaren raadsleden ook een aantal nieuwe namen. De lijst wordt aangevoerd door twee zittende raadsleden. Naast de huidige fractievoorzitter Gea Hofstede staat Niels Booij als tweede op de lijst. De partij zal binnenkort haar verkiezingsprogramma presenteren. De kandidatenlijst ziet er als volgt uit: 1. Gea Hofstede uit Rheden

2.Niels Booij uit Dieren

3. Marleen Noorland uit Rheden

4. Joppe de Ruiter uit De Steeg

5. Henk van Valburg uit Dieren

6. Rob van der Weijden uit Dieren

7. Rien van Geet uit Velp

8. Jan Nagtegaal uit Velp

9. Bert Kiljan uit Velp

10. Goos Hageman uit Dieren

11. Arie Teeuw uit Velp