Deze Gelderse plaats maakt kans op mooie titel

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk behoort samen met Etten-Leur, Houten, Veenendaal en Zoetermeer tot de kopgroep in de verkiezing van Fietsstad 2018 door de Fietsersbond. De kandidaat-steden worden nu beoordeeld door een deskundige jury die op 16 januari de winnaar bekend zal maken tijdens de bijeenkomst ‘Toekomst van de Fiets’ in Utrecht.

De genomineerde gemeenten voeren een lijst aan met vrijwel alle gemeenten in Nederland, samengesteld naar aanleiding van een publieksenquête die ruim 45.000 keer is ingevuld. Nog nooit eerder is er op deze schaal onderzoek gedaan naar de stem van de fietser. Deze enquête is aangevuld met objectieve data over de infrastructuur en stedelijke dichtheid. Omdat de verschillen in de top 5 klein zijn, heeft de jury nu het laatste woord.

Gevarieerd

Fietsersbond-directeur Saskia Kluit is tevreden over de samenstelling van de top 5. 'Het is een gevarieerde groep, met zowel steden in als buiten de Randstad. Houten en Veenendaal staan al jaren bekend als echte fietssteden, en ook Zoetermeer doet veel, maar Etten-Leur en Winterswijk worden door hun bewoners hoog gewaardeerd.'

De jury bestaat uit Jos van Kleef, directeur van Goudappel Coffeng, Mark Wagenbuur, bekend fietsblogger (BicycleDutch) en Martijn J. te Lintelo, fietsambtenaar in de gemeente Arnhem en tot voor kort in Nijmegen, Fietsstad 2016.