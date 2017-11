Ongeval bij staalbedrijf, twee gewonden

BARNEVELD - Bij een staalbedrijf aan De Landweer in Barneveld heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een ongeval plaatsgevonden. Twee personen raakten daarbij gewond.

Naast de politie en de ambulancedienst werd ook de traumahelikopter opgeroepen. De eerste man is naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht met mogelijk inwendig letsel, de tweede had letsel aan zijn hand.

De inspectie SZW doet onderzoek naar het bedrijfsongeval. De traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig.