Jongen (15) scheurt rond onder invloed van alcohol Foto: Pixabay

ALEM - Een 15-jarige jongen is in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt in Alem. Hij reed onder invloed van alcohol rond in een auto, dat meldt de politie.

De politie zag de auto rond 01.30 uur met verhoogde snelheid op de Berm in Kerkdriel rijden. De bestuurder nam de bocht 'nogal ruim en op een vreemde manier', aldus de politie. Daarop werd de achtervolging ingezet. De bestuurder reed met hoge snelheid richting Alem, waar hij het dorp in reed. Na een ronde door het dorp vond de politie het voertuig op de Wijkesstraat. Het voertuig stond daar stil met draaiende motor. Geen rijbewijs en alcohol Toen de bestuurder en de bijrijder de politie in het vizier kregen, keken ze strak naar voren. De politie ging met hen in gesprek. De bestuurder bleek een 15-jarige jongen te zijn - uiteraard zonder rijbewijs. De jongen bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij had net boven de toegestane limiet alcohol in zijn bloed. Hij moet zich binnenkort verantwoorden voor de kinderrechter.

