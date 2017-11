Deel dit artikel:











Wie heeft er nog 65.000 euro voor een stoomtrein? Stoomgroep De Goffert organiseert een informatieavond

NIJMEGEN - Stoomgroep De Goffert heeft er het volste vertrouwen in dat de stoomtrein weer door het Goffertpark in Nijmegen gaat rijden. De groep oud-machinisten zamelt al een jaar geld in om de trein weer terug naar Nijmegen te halen. Daarom werd er donderdagavond een informatieavond gehouden. Toch is er nog een tekort van minstens 65.000 euro.

Tot 2012 reed het stoomtreintje door het Goffertpark, totdat het werd verkocht aan een Zweeds pretpark. Nu de trein weer te koop staat, willen de oud-vrijwilligers niets liever dan de trein weer terug in Nijmegen. 'We missen het treintje heel erg', zegt oud-vrijwilliger en penningmeester van de stoomgroep Rob Quint. 'De inzameling loopt best aardig, maar er kan uiteraard nog veel meer bij.' Quint hoopt dat bedrijven ook willen doneren. Subsidie van de provincie De stoomgroep heeft 80.000 tot 100.000 euro nodig om het aloude stoomtreintje weer door het Goffertpark te laten rijden. De penningmeester denkt een subsidie te kunnen krijgen van de provincie Gelderland. Maar dan moet er zelf eerst minimaal 25.000 euro worden opgehaald. Het afgelopen jaar haalde Stoomgroep De Goffert 15.000 euro op, voornamelijk door collecte langs de deuren. 'We moeten een breder platform creëren', denkt de penningmeester. 'En we hebben te weinig vrijwillige handjes.' Informatieavond Om die reden organiseerde Stoomgroep De Goffert donderdagavond een informatieavond bij de kinderboerderij in het Goffertpark. De bijeenkomst trok vijf geïnteresseerden. Het plan is om de stoomtrein in het voorjaar van 2019 weer door het Goffertpark te laten rijden. De trein rijdt niet meer op kolen, maar is door de vorige eigenaar verbouwd zodat het op geperst hout rijdt. 'Daar hebben we onze adresjes voor', verklaart Quint. 'Overal is over nagedacht.' Zie ook: Geld nodig om Gofferttreintje terug te krijgen in Nijmegen

Petitie voor terugkeer treintje in Goffertpark Nijmegen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl