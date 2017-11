Bas van de Goor meer dan levensgroot op voorgevel Omnisport

APELDOORN - De glazen voorgevel van Omnisport in Apeldoorn wordt sinds woensdag opgesierd door een enorme beeltenis van volleyballer Bas van de Goor. Atleet Eelco Sintnicolaas en baanwielrenner Teun Mulder, die er al opstonden, kregen een 'nieuw jasje'.

Van de Goor wordt gezien als een van de meest succesvolle Nederlandse volleyballers. In 1996 werd hij olympisch kampioen. Hij begon bij SV Dynamo in Apeldoorn en speelde daar ook de laatste jaren van zijn carrière. In 2016 werd bij Van de Goor lymfeklierkanker ontdekt.

Tekst gaat verder onder de foto

'Nou is de meest gelauwerde volleyballer uit de succesrijke Dynamo-geschiedenis van nature al moeilijk over het hoofd te zien, om de XXXL-versie van de in Draisma Dynamo-tenue gestoken olympisch kampioen van 1996 kan helemaal niemand meer heen', aldus de volleybalvereniging.